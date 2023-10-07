Сегодня, 11:00
«Урал» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу 7 октября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 12.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча на сайте. Следить за ключевыми событиями противостояния «Урал» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте.
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде