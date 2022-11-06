Сегодня, 12:45
«Урал» и «Локомотив» объявили составы на матч 16-го тура РПЛ.
В стартовый состав железнодорожников вернулся голкипер Даниил Худяков, который в последних 4 встречах команды оставался в запасе. Вратарь Маринато Гильерме, который играл в последних 4 матчах, не попал в заявку.
Также за «Локомотив» дебютирует 18-летний защитник Егор Погостнов, который является воспитанником клубной академии.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Газинский, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов.
Запасные: Алексеев, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Быковский, Шатов, Сунгатулин, Железнов, Гаджимурадов, Бикфалви, Татаринов, Ранджелович.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Кузьмичев, Погостнов, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Камано, Раконьяц.
Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Магкеев, Мампасси, Митай, Куликов, Щетинин, Попов, Керк, Багамаев, Раков.
Матч «Урал» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 6 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.
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