Сегодня, 10:52
«Урал» и «Локомотив» объявили стартовые составы перед матчем 11-го тура РПЛ. Встреча начнется в 12.00 мск.
«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Юшин, Бикфалви, Шеттине.
Запасные: Мамин, Щербицкий, Филипенко, Бевеев, Мосин, Итало, Малькевич, Аюпов, Сунгатулин, Кики, Ишков, Каштанов.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Сильянов, Морозов, Лукас Фассон, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Дзюба.
Запасные: Гилерме, Кузьмичев, Погостнов, Митай, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Щетинин, Сулейманов, Глушенков, Пиняев, Сарвели.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.