«Урал» — «Локомотив»: видео голов

«Урал» упустил победу над «Локомотивом» в матче 11-го тура чемпионата России-2023/24 — 2:2.

Первый гол в игре забил Артем Дзюба на 5-й минуте. Через 7 минут Силвие Бегич сделал счет равным.

Во втором тайме на 53-й минуте Эрик Бикфалви вывел «Урал» вперед. На 6-й добавленной минуте нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов сравнял счет и спас свою команду от поражения.

5-я минута: Артем Дзюба — 0:1

12-я минута: Силвие Бегич — 1:1

53-я минута: Эрик Бикфалви — 2:1

90+6-я минута: Тимур Сулейманов — 2:2