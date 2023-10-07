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Сегодня, 14:09

«Урал» — «Локомотив»: видео голов

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото ФК «Локомотив»
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«Урал» упустил победу над «Локомотивом» в матче 11-го тура чемпионата России-2023/24 — 2:2.

Первый гол в игре забил Артем Дзюба на 5-й минуте. Через 7 минут Силвие Бегич сделал счет равным.

Во втором тайме на 53-й минуте Эрик Бикфалви вывел «Урал» вперед. На 6-й добавленной минуте нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов сравнял счет и спас свою команду от поражения.

5-я минута: Артем Дзюба — 0:1

12-я минута: Силвие Бегич — 1:1

53-я минута: Эрик Бикфалви — 2:1

90+6-я минута: Тимур Сулейманов — 2:2

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:2
Локомотив

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
1
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