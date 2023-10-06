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Сегодня, 12:00

«Урал» — «Локомотив»: время начала и трансляция матча РПЛ

«Урал» сыграет с «Локомотивом» в чемпионате России 7 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Миранчук (ФК «Локомотив»).
Фото ФК «Локомотив»
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«Урал» на своем поле в Екатеринбурге сыграет с «Локомотивом» в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу 7 октября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 12.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча на сайте. Следить за ключевыми событиями противостояния «Урал» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — 11.55 мск. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 10 туров команда Виктора Гончаренко занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. Железнодорожники располагаются на третьей строчке, в их активе — 18 баллов.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Локомотив

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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