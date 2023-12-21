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Сегодня, 10:50

«Урал» находится на восьмой позиции в рейтинге самых высоких команд мира

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Футболисты «Урала».
Фото ФК «Урал»
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Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг футбольных клубов по наибольшему среднему росту игроков, в котором «Урал» занял восьмое место.

По данным сайта организации, средний рост футболистов «Урала» составил 186,3 см. Возглавил рейтинг «Кечкемет» из Венгрии (187,13 см). Клубы бундеслиги «Хоффенхайм» (186,92) и «Шальке» (186,83) заняли второе и третье места соответственно.У японских команд «Саган Тосу» (174,18) «Альбирекс Ниигата» (175,01) и «Йокогама» (175,38) зафиксирован наименьший средний рост игроков.

CIES учитывал данные футболистов, выходивших на поле в этом и предыдущем сезонах.

Футбол
ФК Урал
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