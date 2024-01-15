«Урал» намерен расстаться с вратарем Щербицким и полузащитником Юшиным

Екатеринбургский «Урал» планирует продать 27-летнего белорусского вратаря Дениса Щербицкого, сообщает Legalbet.

По информации источника, главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко также сомневается в нападающем Александре Юшине. Отмечается, что наставник дал понять футболисту, что он будет получать меньше игрового времени.

Щербицкий выступает за «Урал» с 21 июля 2023 года, контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024. В текущем сезоне голкипер не провел ни одного матча за екатеринбуржцев.

28-летний Юшин играет за клуб из Екатеринбурга с 12 января 2022 года. В нынешнем сезоне игрок сыграл за «Урал» 19 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.