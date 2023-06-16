«Урал» не будет выкупать хавбека Ранджеловича у «Олимпиакоса»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «СЭ», что полузащитник Лазар Ранджелович возвращается в «Олимпиакос».

— Почему Лазар Ранджелович провел вторую часть сезона гораздо слабее первой?

— Если бы я знал... Такой вопрос корректнее задавать тренерскому штабу, а не мне. Лазар однозначно сверкнул до зимней паузы, принес нам пользу. Хороший парень. Может быть, весной на него давила неопределенность с его будущим, с его контрактом. Возможно, где-то снизил к себе требования. Не знаю...

— Аренда рассчитана до 30 июня. Будете его выкупать у «Олимпиакоса»?

— Нет.

— Не готовы платить за серба 1,5 миллиона евро?

— Да можно было разговаривать с греческим клубом. Но мы даже не начинали переговоры, так как «Олимпиакос» твердо обозначил свое намерение вернуть футболиста, прислал нам бумагу. Видимо, греки хотят его перепродать. Но, повторюсь, парень к нам пришел и осенью однозначно помог «Уралу» выбраться из ямы!

Ранджелович выступал за «Урал» с сентября 2022 года. В сезоне-2022/23 он сыграл 18 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.