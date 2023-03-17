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Судейство

Сегодня, 15:32

«Урал» не планирует встречу с руководством судейского корпуса

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что тренерский штаб «Спартака» провел встречу с руководством судейского корпуса.

«У руководителей «Спартака» есть вопросы. Они вправе встретиться с руководителем судейского штаба и задать их ему. Они считают, что им чаще назначают пенальти, чаще голы отменяют. Ничего страшного не вижу. Мы такую встречу не планируем. «Уралу» пока не надо», — сказал Иванов корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что в Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с руководством судейского корпуса. Со стороны красно-белых в ней принимали участие главный тренер клуба Гильермо Абаскаль с помощниками, а со стороны судей были глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и арбитр Виталий Мешков.

На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком».

Футболисты &quot;Спартака&quot; и Виталий Мешков. В «Спартаке» отреагировали на информацию, что у клуба была встреча с руководством судейского корпуса

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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