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Сегодня, 13:14

«Урал» не стал продлевать контракт с Сиссе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе покинул клуб, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

30-летний гвинеец выступал за «Урал» с сентября 2022 года. Он провел за команду 52 матча, отличившись одним голом.

-Прощаясь с вами, я надеюсь, что однажды наши пути пересекутся вновь. Я люблю вас! — цитирует Сиссе пресс-служба екатеринбуржцев.

«Урал» финишировал на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ в минувшем сезоне. В стыковых матчах команда уступила «Акрону» (0:2, 2:1) и вылетела в первую лигу.

Источник: ФК «Урал»
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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