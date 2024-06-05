«Урал» не стал продлевать контракт с Сиссе

Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе покинул клуб, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

30-летний гвинеец выступал за «Урал» с сентября 2022 года. Он провел за команду 52 матча, отличившись одним голом.

-Прощаясь с вами, я надеюсь, что однажды наши пути пересекутся вновь. Я люблю вас! — цитирует Сиссе пресс-служба екатеринбуржцев.

«Урал» финишировал на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ в минувшем сезоне. В стыковых матчах команда уступила «Акрону» (0:2, 2:1) и вылетела в первую лигу.