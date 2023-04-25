«Урал» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Ростовом»

«Урал» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3).

Екатеринбургский клуб попросил рассмотреть эпизоды с незасчитанными голами на 27-й и 41-й минуте встречи, засчитанный гол «Ростова» на 48-й минуте встречи и неназначенный пенальти в ворота гостей на 92-й минуте встречи.

«Сочи» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть незасчитанный гол Джорджевича в ворота «Ахмата» на 3-й минуте встречи и возможное нарушение правил на Нобоа при голе Владимира Ильина на 86-й минуте.

В турнирной таблице РПЛ «Урал» с 25 очками занимает 11-е место.