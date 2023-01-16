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Сегодня, 19:37

«Урал» обсудит будущее арендованного у ЦСКА Помазуна в конце сезона

Виктория Кравченко
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что обсудит будущее голкипера ЦСКА Ильи Помазуна в конце сезона-2022/23. Футболист выступает в уральском клубе на правах аренды с 2020 года.

«Помазун — игрок ЦСКА, который находится у нас в аренде. У нас с ним есть соглашение до конца сезона, потом будем думать. Это футбол, все непредсказуемо — завтра может что-нибудь случиться. Мы пока не разговариваем. Сейчас Илья играет у нас», — цитирует Иванова ТАСС.

За «Урал» голкипер сыграл в 64 встречах.

Источник: https://tass.ru/sport/16810849
Илья Помазун
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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