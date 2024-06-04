«Урал» объявил о возвращении вратаря Ильи Помазуна в ЦСКА

«Урал» объявил о возвращении 27-летнего вратаря Ильи Помазуна в ЦСКА в связи с окончанием срока аренды.

«Благодарим Илью за великолепные спасения в матчах, за уверенность на последнем рубеже и добросовестное отношение к работе! Желаем всего наилучшего в дальнейшей карьере!» — сказано в телеграм-канале «Урала».

Помазун выступал за команду из Екатеринбурга с августа 2020 года на правах аренды. В общей сложности голкипер принял участие в 117 матчах «Урала», пропустил 155 голов и 30 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Помазуна с армейцами рассчитан до 30 июня 2024 года.