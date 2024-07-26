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Сегодня, 15:26

«Урал» объявил об уходе Дмитриева в «Спартак»

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«Урал» объявил о переходе полузащитника Игоря Дмитриева в «Спартак».

Ранее президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов в интервью «СЭ» подтвердил трансфер 20-летнего футболиста в «Спартак».

«Благодарим Игоря за игру в футболке «Урала». Желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в заявлении пресс-службы в Telegram-канале «шмелей».

Дмитриев — воспитанник «Зенита». Футболист играл за «Урал» с июля 2023 года. Хавбек сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за команду из Екатеринбурга. Рыночная стоимость полузащитника составляет 700 тысяч евро, по данным портала Transfermarkt.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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