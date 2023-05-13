«Урал» — «Оренбург»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В субботу, 13 мая, состоится матч 27-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Урал» на своем поле примет «Оренбург». Начало встречи — в 12.00 по московскому времени.

В первом круге «Оренбург» разгромил соперника со счетом 3:0. «Урал» не побеждали оренбуржцев в рамках чемпионата России с конца 2018 года.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Урал» — «Оренбург» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».