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Сегодня, 10:45

«Урал» — «Оренбург»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

Полузащитник «Урала» Рай Влут.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В субботу, 13 мая, состоится матч 27-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Урал» на своем поле примет «Оренбург». Начало встречи — в 12.00 по московскому времени.

В первом круге «Оренбург» разгромил соперника со счетом 3:0. «Урал» не побеждали оренбуржцев в рамках чемпионата России с конца 2018 года.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.
Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Урал» — «Оренбург» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
13 мая, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Оренбург

Футбол
ФК Оренбург
ФК Урал
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