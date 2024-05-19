«Урал» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы

«Урал» и «Оренбург» объявили стартовые составы перед матчем 29-го тура РПЛ. Встреча начнется в 12.00 мск.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Дмитриев, Ишков, Каштанов.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулев, Перес, Михайлов, Башич, Марин, Горбани, Воробьев, Мансилья.

После 28 матчей РПЛ «Урал» набрал 29 очков и занимает 13-е место в таблице. «Оренбург» с тем же количеством очков опережает клуб из Екатеринбурга по дополнительным показателям.

«Урал» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча РПЛ