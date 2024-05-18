Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

«Урал» — «Оренбург»: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Урал» сыграет с «Оренбургом» в чемпионате России 19 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эрик Бикфалви, игрок ФК «Урал».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Урал» сыграет с «Оренбургом» в рамках 29-го тура чемпионата России в воскресенье, 19 мая. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и начнется в 12.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Урал» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 11.00 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда из Екатеринбурга и оренбургский клуб набрали по 29 очков. «Урал» занимает 13-е место в таблице чемпионата, а «Оренбург» идет на 14-й строчке премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Оренбург

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Урал
0
Читайте также
Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года по версии Forbes
Гашек высказался об отсутствии сборной России на ЧМ-2024
Суд признал безнравственным перевод средств структурой IKEA из России за рубеж
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
Стало известно о подготовке Францией группы «полезных на Украине» разведчиков
Захарова заявила о желании ФРГ замять тему утечки разговора об ударах по РФ
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
РПЛ: «Динамо» — «Крылья Советов», «Локомотив» — «Факел» и другие матчи 29-го тура
Какими были мир и спорт в год последнего чемпионства «Динамо»: доллар — 74 копейки, «Спартак» вылетел из высшей лиги
Малафеев считает, что у «Зенита» есть шансы на победу в РПЛ
«Сочи» и «Балтика» могут вылететь уже в этом туре. Что нужно аутсайдерам, чтобы остаться в РПЛ
На матче «Динамо» с «Крыльями» будет аншлаг. В продаже осталось менее 1000 билетов
Станет ли «Динамо» чемпионом уже в этом туре? Как изменятся расклады в борьбе за выживание?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

ЦСКА показал, как выглядит лицо Торопа после операции

Голкипер ЦСКА Тороп рассказал о своем состоянии после операции