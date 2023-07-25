«Урал» отдал полузащитника Цулукидзе в аренду в «Динамо» из Тбилиси

Полузащитник «Урала» Лука Цулукидзе отправился в аренду, сообщает пресс-служба клуба.

Грузинский футболист новый сезон начнет в «Динамо» из Тбилиси. Арендное соглашение рассчитано на полгода.

19-летний футболист в феврале 2022 года перешел в «Урал», однако 10 марта воспользовался функцией приостановки контракта и провел оставшуюся часть сезона в «Сабуртало». Летом 2022 года он вернулся в «Урал».

В РПЛ Цулукидзе сыграл за клуб из Екатеринбурга 1 матч и не отметился результативными действиями.