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Сегодня, 13:10

«Урал» отдал полузащитника Цулукидзе в аренду в «Динамо» из Тбилиси

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Лука Цулукидзе отправился в аренду, сообщает пресс-служба клуба.

Грузинский футболист новый сезон начнет в «Динамо» из Тбилиси. Арендное соглашение рассчитано на полгода.

19-летний футболист в феврале 2022 года перешел в «Урал», однако 10 марта воспользовался функцией приостановки контракта и провел оставшуюся часть сезона в «Сабуртало». Летом 2022 года он вернулся в «Урал».

В РПЛ Цулукидзе сыграл за клуб из Екатеринбурга 1 матч и не отметился результативными действиями.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/10181
ФК Динамо (Тбилиси)
ФК Урал
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