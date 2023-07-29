«Урал» — «Пари НН»: арбитр Чистяков правильно не удалил нижегородца Гоцука

На 52-й минуте матча 2-го тура чемпионата России-2023/24 «Урал» — «Пари НН» (0:0) арбитр Артем Чистяков поступил правильно, не удалив защитника гостей Кирилла Гоцука. Тот вел борьбу с Гильерме Шеттине, в результате чего оба футболиста оказались на газоне. Игроки «Урала» требовали удалить нижегородца за лишение соперника явной возможности забить гол. Но судья поступил иначе — он зафиксировал фол со стороны бразильца и наказал его штрафным ударом.

Фото Скриншот трансляции

Возможно, судье было проще таким образом выйти из ситуации. Или же он так увидел действия игроков, находясь у них за спиной. Но на самом деле в том эпизоде шла обоюдная борьба с применением рук — вполне можно было продолжить игру.

Фото Скриншот трансляции