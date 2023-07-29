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Сегодня, 16:30

«Урал» — «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Урал» и «Пари НН» сыграют 29 июля во 2-м туре РПЛ
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
«Урал» — «Пари НН».
Фото ФК «Урал»
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В субботу, 29 июля, «Урал» на своем поле сыграет с «Пари НН» в рамках 2-го тура чемпионата России 2023 / 2024. Матч пройдет 29 июля на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 17:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Урал» — «Пари НН».

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и канале «Матч Премьер». Начало эфира — 17:00. Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Пари Нижний Новгород

В первом туре РПЛ «Урал» на своем поле победил ЦСКА (2:1), а «Пари НН» уступил «Зениту» (0:2).

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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