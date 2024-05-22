«Урал» подписал трехлетний контракт с бразильским защитником Итало

Центральный защитник Итало подписал трехлетний контракт с «Уралом», сообщает официальный сайт екатеринбургской команды.

24 апреля стало известно о том, что «шмели» выкупили права на 22-летнего бразильца, выступавшего на правах аренды из португальской «Санты-Клары», за 1,5 миллиона евро.

Итали присоединился к «Уралу» в июле 2023 года. С тех пор он отыграл 30 матчей за российскую команду во всех турнирах, отличившись 2 результативными передачами.

После 29 туров уральцы занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.