«Урал» представил форму на сезон-2023/24

«Урал» показал новую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2023/24.

Домашний комплект выполнен в традиционных для екатеринбуржцев цветах — оранжевая футболка и черные шорты. Гостевой комплект состоит из белой футболки и черных шорт.

В сезоне-2022/23 «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками в 30 матчах.

В первом туре чемпионата России-2023/24 команда из Екатеринбурга сыграет на своем поле против ЦСКА. Матч пройдет 22 июля и начнется в 13.00 по московскому времени.