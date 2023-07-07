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Сегодня, 17:37

«Урал» представил форму на сезон-2023/24

Иван Торопцев
Корреспондент
Денис Кулаков и Эрик Бикфалви в домашней форме «Урала» на сезон-2023/24.
Фото ФК «Урал»
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«Урал» показал новую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2023/24.

Домашний комплект выполнен в традиционных для екатеринбуржцев цветах — оранжевая футболка и черные шорты. Гостевой комплект состоит из белой футболки и черных шорт.

В сезоне-2022/23 «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками в 30 матчах.

В первом туре чемпионата России-2023/24 команда из Екатеринбурга сыграет на своем поле против ЦСКА. Матч пройдет 22 июля и начнется в 13.00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Урал
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