«Урал» проиграл «Родине» в товарищеском матче

«Урал» проиграл «Родине» со счетом 0:1 в товарищеском матче на сборе в Дубае.

Единственный мяч на 6-й минуте встречи забил нападающий «Родины» Мухаммад Султонов.

Ранее «Урал» проиграл «Родине-2» в товарищеском матче на сборе в Дубае (ОАЭ) — 0:1. Единственный гол забил полузащитник московской команды Никита Трапицын.

Товарищеский матч. Клубы

«Родина» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0)

Гол: Султонов, 6.

«Урал»: Помазун, Бегич, Эммерсон, Кулаков, Бевеев, Сунгатулин, Мишкич, Железнов, Бикфалви, Влут, Ранджелович.