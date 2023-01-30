«Урал» проиграл «Родине» в товарищеском матче

Сегодня, 16:58
«Урал» проиграл «Родине» со счетом 0:1 в товарищеском матче на сборе в Дубае.
Единственный мяч на 6-й минуте встречи забил нападающий «Родины» Мухаммад Султонов.
Ранее «Урал» проиграл «Родине-2» в товарищеском матче на сборе в Дубае (ОАЭ) — 0:1. Единственный гол забил полузащитник московской команды Никита Трапицын.
Товарищеский матч. Клубы
«Родина» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0)
Гол: Султонов, 6.
«Урал»: Помазун, Бегич, Эммерсон, Кулаков, Бевеев, Сунгатулин, Мишкич, Железнов, Бикфалви, Влут, Ранджелович.