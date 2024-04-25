«Ростов» в гостях сыграет с «Уралом» в матче РПЛ 25 апреля

«Урал» в Екатеринбурге 25 апреля встретится с «Ростовом» в матче перенесенного 21-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Екатеринбург Арена» начнется в 16.00 по московскому времени.

На канале «Матч Премьер» для всех зрителей с подпиской покажут в прямом эфире видеотрансляцию поединка «Урал» — «Ростов». Начало — в 15.50 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния 21-го тура РПЛ в матч-центре «СЭ».

«Урал» главного тренера Виктора Гончаренко находится на 13-й позиции в турнирной таблице РПЛ с 24 баллами. «Ростов» Валерия Карпина занимает девятое место с 34 очками.

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