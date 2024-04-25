«Урал» — «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ

Появились стартовые составы «Урала» и «Ростова» на перенесенный матч 21-го тура чемпионата России.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Эмерсон, Итало, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Ионов, Ишков.

«Ростов»: Медведев, Осипенко, Лангович, Сако, Эль-Аскалани, Уткин, Глебов, Щетинин, Комаров, Комличенко, Роналдо.

Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 16.00 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 34 очками. Клуб из Екатеринбурга идет на 13-й позиции с 24 баллами.