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Сегодня, 14:51

«Урал» — «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ

Алина Савинова
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Появились стартовые составы «Урала» и «Ростова» на перенесенный матч 21-го тура чемпионата России.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Эмерсон, Итало, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Ионов, Ишков.

«Ростов»: Медведев, Осипенко, Лангович, Сако, Эль-Аскалани, Уткин, Глебов, Щетинин, Комаров, Комличенко, Роналдо.

Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 16.00 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 34 очками. Клуб из Екатеринбурга идет на 13-й позиции с 24 баллами.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
25 апр, 16:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
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