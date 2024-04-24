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Сегодня, 16:00

«Урал» — «Ростов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Урал» и «Ростов» сыграют 25 апреля в матче 21 тура РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Ростова» Егор Голенков.
Егор Голенков.
Фото ФК «Ростов»
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25 апреля «Урал» дома примет «Ростов» в матче перенесенного 21-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Екатеринбург Арена» начнется в 16.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Урал» — «Ростов» пройдет в прямом эфире и по подписке на телеканале «Матч Премьер». Начало — в 15.50 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния 21-го тура РПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Урал» с главным тренером Виктором Гончаренко занимает 13-е место с 24 очками и располагается в зоне стыковых матчей РПЛ. «Ростов» с Валерием Карпиным идет на восьмой строчке с 34 баллами.

В последний раз команды встречались 17 апреля в первом этапе 1/4 финала FONBET Кубка России. Тогда «Ростов» в гостях обыграл «Урал» со счетом 3:1.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
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