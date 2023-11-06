Гол Вады принес «Рубину» победу над «Уралом», команда Гончаренко не выигрывает в РПЛ с августа

«Рубин» на выезде обыграл «Урал» в матче 14-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 60-й минуте забил полузащитник казанцев Валентин Вада.

«Урал» потерпел четвертое поражение подряд во всех турнирах. Кроме того, команда Виктора Гончаренко с 19 августа не побеждает в РПЛ — в 5-м туре екатеринбуржцы обыграли «Балтику» (1:0).

С 16 очками «Урал» занимает 12-е место в РПЛ. «Рубин» (19) идет 9-м в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре «Урал» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Игра пройдет 11 ноября. «Рубин» на день позже в гостях встретится с «Сочи».