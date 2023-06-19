Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:15

«Урал» сделал официальное предложение «Локомотиву» по аренде Марадишвили

Константин Белов
Корреспондент
Футболист Константин Марадишвили
Константин Марадишвили.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил корреспонденту «СЭ», что клуб сделал официальное предложение «Локомотиву» по аренде полузащитника Константина Марадишвили.

Ранее президент «Урала» в интервью «СЭ» рассказал об интересе клуба к футболисту из московской команды.

«Мы сделали официальное предложение «Локомотиву» по аренде Марадишвили. Пока ни привета ни ответа. Но думаю, что такого футболиста у нас не будет, потому что он хочет получить грузинское гражданство, а у нас перебор легионеров. Вот в этом может быть проблема. Конкретики никакой у нас нет пока», — сказал Иванов «СЭ».

В прошлом сезоне 23-летний российский футболист провел 26 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач за «Локомотив».

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
Константин Марадишвили
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Афанасьев: «Никто из нас не знает, как бы поступил на месте Промеса»
Кузнецов: «Рыбус точно будет полезен «Рубину» и может быть на ведущих ролях»
Юрист Варганова заявила, что Промесу может грозить экстрадиция
РПЛ, таблица переходов лета: клуб Оздоева хочет защитника «Зенита», Глушаков покинул «Пари НН»
В «Алании» подтвердили переговоры по трансферу полузащитника «Ростова» Мельникова
«Спартак» ищет иностранного игрока на замену Таварешу, вариант с Макарчуком пока не рассматривается
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Афанасьев: «Никто из нас не знает, как бы поступил на месте Промеса»

Туфрин заявил, что не оставил бы Промеса в клубе из-за его уголовного дела