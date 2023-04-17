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Сегодня, 16:57

«Урал» сделал заявление о приговоре голландцу Влуту по делу о смертельном ДТП

Игнат Заздравин
Корреспондент
Рай Влут.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Урала» Рай Влут подал апелляцию на приговор по делу об автомобильной аварии, который ему вынесли в Нидерландах, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

«Теперь дело отправится на новое рассмотрение. До суда в следующей инстанции Влут сможет оставаться на свободе на законных основаниях, никаких ограничений на его передвижение не наложено.

Рай не скрывается от правосудия, он неоднократно подчёркивал, что готов к любому исходу", — сказано в заявлении клуба.

Ранее Влута приговорили к 2,5 года тюрьмы за ДТП в Нидерландах, в котором погиб ребенок. Футболист сел за руль в нетрезвом состоянии.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/8487
Футбол
ФК Урал
Рай Влут
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