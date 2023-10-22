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Сегодня, 13:55

«Сочи» прервал серию из шести поражений подряд в РПЛ, разгромив «Урал»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Сочи» обыграл «Урал» — 4:1.
Фото ФК «Урал»
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«Сочи» на выезде победил «Урал» в матче 12-го тура чемпионата России — 4:1. Встреча прошла на «Екатеринбург Арене».

Счет в игре открыл полузащитник сочинцев Кирилл Кравцов на 15-й минуте. Через две минуты вингер Никита Бурмистров удвоил преимущество «Сочи».

На 34-й минуте полузащитник гостей Мартин Крамарич забил третий гол команды. На 38-й минуте футболист «Урала» Андрей Егорычев отыграл один мяч.

Во втором тайме единственный гол забил форвард «Сочи» Иван Игнатьев на 88-й минуте. Он реализовал пенальти, который был назначен после того, как полузащитник «Урала» Тимур Аюпов задел Мигеля Силвейру по лицу.

«Сочи» прервал серию из шести поражений подряд в РПЛ. Последний раз команда одерживала победу 19 августа в 5-м туре против «Ростова» (4:0). «Сочи» набрал 9 очков и занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице.

«Урал» не может одержать победу в чемпионате России на протяжении семи матчей (4 поражения и 3 ничьи). Команда находится на девятой строчке с 16 очками.

В 13-м туре РПЛ «Сочи» 29 октября сыграет на выезде с «Пари НН», а «Урал» в этот же день встретится с «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:4
Сочи
Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Урал
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