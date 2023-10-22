Сегодня, 11:00
В воскресенье «Урал» на домашнем поле стадиона «Екатеринбург Арена» проведет матч 12-го тура чемпионата России по футболу против «Сочи». 22 октября игра начнется в 12.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Урал» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
Телеканал «Матч Премьер» в прямом эфире покажет зрителям видеотрансляцию противостояния «Урал» — «Сочи». Начало — в 11.55 мск.
Команда тренера Виктора Гончаренко занимает девятое место с 16 очками в турнирной таблице РПЛ. Сочинцы с шестью баллами располагаются на последней, 16-й строчке.
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