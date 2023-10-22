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Сегодня, 11:00

«Урал» — «Сочи»: прямая трансляция матча РПЛ

Видеотрансляция матча РПЛ «Урал» — «Сочи» начнется в 11.55 на «Матч Премьер»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Виктор Гончаренко.
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В воскресенье «Урал» на домашнем поле стадиона «Екатеринбург Арена» проведет матч 12-го тура чемпионата России по футболу против «Сочи». 22 октября игра начнется в 12.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Урал» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Телеканал «Матч Премьер» в прямом эфире покажет зрителям видеотрансляцию противостояния «Урал» — «Сочи». Начало — в 11.55 мск.

Команда тренера Виктора Гончаренко занимает девятое место с 16 очками в турнирной таблице РПЛ. Сочинцы с шестью баллами располагаются на последней, 16-й строчке.

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