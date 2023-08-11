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Судейство

Сегодня, 18:30

«Урал» — «Спартак»: Левникова спас ВАР-дебютант. Пенальти назначен правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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На 9-й минуте матча 4-го тура чемпионата России-2023/24 «Урал» — «Спартак» арбитр Кирилл Левников ошибочно не зафиксировал фол Руслана Литвинова и не наказал его 11-метровым ударом.

Судья не увидел, что после удара Тимура Аюпова в штрафной площади красно-белых произошел контакт мяча с отставленной правой рукой спартаковца.

В действия Левникова вмешался Роман Галимов, который дебютировал в РПЛ в роли видеоарбитра. После этого рефери посмотрел видеозапись и на 11-й минуте правильно назначил пенальти.

&laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: Виктор Гончаренко и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Урал» — «Спартак»: Свинов трижды спас красно-белых. Онлайн-трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак

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ФК Урал
Кирилл Левников
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