«Урал» на последних секундах вырвал победу в матче со «Спартаком» и вышел на первое место в РПЛ

«Урал» победил «Спартак» со счетом 3:2 и стал лидером РПЛ

«Спартак» в гостях проиграл «Уралу» в матче 4-го тура РПЛ — 2:3.

«Урал» вышел вперед в концовке первого тайма благодаря дальнему удару Даниеля Мишкича. «Спартак» отыгрался на 54-й минуте — отличился Тео Бонгонда. На 81-й минуте Александр Соболев забил и вывел свою команду вперед.

«Урал» смог перевернуть игру в концовке — на 90-й минуте Андрей Егорычев забил после штрафного, а 4 минуты спустя Эрик Бикфалви перекинул Илью Свинова, вышедшего из ворот «Спартака».

«Урал» набрал 10 очков и вышел на чистое первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами остался на третьей строчке.