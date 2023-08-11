«Урал» сыграет против «Спартака» в матче 4-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. Игра состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 18.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Видеотрансляция матча пройдет на телеканале «Матч Премер». Эфир стартует в 17:55. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

Главным арбитром встречи будет Кирилл Левников. Его ассистентами станут Рустам Мухтаров и Дмитрий Ермаков. Ответственным за ВАР назначен Роман Галимов, его помощником будет Валерий Данченко.

В первых трех турах «Спартак» одержал три победы, набрал 9 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Урал» имеет в своем активе 7 очков. Команда из Екатеринбурга победила в двух матчах РПЛ и одну игру завершила вничью.

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