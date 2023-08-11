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Сегодня, 16:51

«Урал» — «Спартак»: Рябчук и Бонгонда выйдут с первых минут

Руслан Минаев
Гильермо Абаскаль и Олег Рябчук
Гильермо Абаскаль и Олег Рябчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Урал» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 4-го тура чемпионата России.

Защитник красно-белых Олег Рябчук, нападающий Тео Бонгонда и полузащитник Хесус Медина выйдут на поле с первых минут. Вратарь Илья Свинов также дебютирует за «Спартак» в РПЛ.

У «Урала» в заявке на матч появились нападающий Эрик Бикфалви и полузащитник Ибраим Сиссе, которые пропустили первые три игры команды в РПЛ.

«Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков (капитан), Бегич, Итало, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Кики, Юшин, Каштанов.

Запасные: Мамин, Эмерсон, Мосин, Буркин, Сунгатулин, Железнов, Сиссе, Дмитриев, Бикфалви, Ишков, Гильерме Шеттине.

«Спартак»: Свинов, Денисов, Литвинов, Джикия (капитан), Рябчук, Мартинс, Зобнин, Медина, Бонгонда, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Дуарте, Чернов, Классен, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Игнатов, Кейта Бальде, Мозес, Зиньковский, Мелешин.

Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 18.00 мск.

После трех туров РПЛ «Спартак» с 9 очками занимает первое место в турнирной таблице, а «Урал» находится на четвертой строчке (7 баллов).

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак

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ФК Урал
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