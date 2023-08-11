«Урал» — «Спартак»: второй тур подряд красно-белым забили с «левого» штрафного

На 87-й минуте матча 4-го тура чемпионата России-2023/24 «Урал» — «Спартак» (3:2) арбитр Кирилл Левников совершил одну за другой две ошибки.

Сначала он не квалифицировал действия игрока хозяев Игоря Дмитриева как симуляцию, не наказал его предупреждением и не назначил свободный удар.

«Урал» — «Спартак».

«Урал» — «Спартак».

А сразу после этого рефери почему-то решил, что Михаил Игнатов сфолил на Даниеле Мишкиче, и назначил штрафной удар в сторону ворот красно-белых. После его розыгрыша «Урал» забил гол.

«Урал» — «Спартак».

«Урал» — «Спартак».

«Урал» — «Спартак».

Понятно, что это не ключевая ошибка Левникова — со штрафного еще нужно забить. Но такое со «Спартаком» произошло второй тур подряд. На 37-й минуте матча 3-го тура «Рубин» — «Спартак» (1:4) арбитр Евгений Кукуляк ошибочно зафиксировал фол Руслана Литвинова и наказал его штрафным ударом. После розыгрыша этого стандартного положения казанская команда сравняла счет.