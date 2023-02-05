«Урал» сыграл вничью с «Араратом» в товарищеском матче

«Урал» на сборе в ОАЭ сыграл вничью с «Араратом» в товарищеском матче со счетом 1:1.

В составе российской команды на 56-й минуте отличился защитник Силвие Бегич.

Ранее «Урал» провел двумя составами два товарищеских матча против «Родины» и проиграл в обеих встречах с одинаковым счетом — 0:1.