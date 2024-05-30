«Урал» вел поиски нового главного тренера до матча с «Акроном»

Президент «Урала» Григорий Иванов хотел уволить главного тренера Виктора Гончаренко еще до первого стыкового матча с «Акроном», сообщает Legalbet.

По сведениям источника, Иванов выражал сильное недовольство попаданием команды в зону стыков и консультировался по поводу нового тренера для команды.

30 мая «Урал» сообщил об увольнении Гончаренко. Готовить команду к ответному переходному матчу против «Акрона» будет Евгений Аверьянов. В первом матче екатеринбуржцы уступили со счетом 0:2.

46-летний белорусский специалист возглавил «Урал» в августе 2022 года. В сезоне-2022/23 команда заняла 11-е место в турнирной таблице РПЛ.