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Сегодня, 11:57

«Урал» вел поиски нового главного тренера до матча с «Акроном»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов хотел уволить главного тренера Виктора Гончаренко еще до первого стыкового матча с «Акроном», сообщает Legalbet.

По сведениям источника, Иванов выражал сильное недовольство попаданием команды в зону стыков и консультировался по поводу нового тренера для команды.

30 мая «Урал» сообщил об увольнении Гончаренко. Готовить команду к ответному переходному матчу против «Акрона» будет Евгений Аверьянов. В первом матче екатеринбуржцы уступили со счетом 0:2.

46-летний белорусский специалист возглавил «Урал» в августе 2022 года. В сезоне-2022/23 команда заняла 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://legalbet.ru/news/ural-vyol-poiski-novogo-glavnogo-trenera-eshyo-do/
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Григорий Иванов (руководитель)
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