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Сегодня, 13:56

«Урал» выкупил нападающего Каштанова у «Родины»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Алексей Каштанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о выкупе нападающего Алексея Каштанова «Уралом».

«Данной зимой никаких переговоров с «Уралом» не было. Еще летом, когда составлялся договор платной аренды с выкупом, были обговорены все сценарии. В итоге Урал воспользовался опцией выкупа, о чем предупредил нас заранее. Сумма выкупа? Она наш клуб полностью устроила, особенно, учитывая то, что Лешу два года назад мы нашли в КФК, и у него не было профессионального статуса. «Родина» помимо прямых поступлений от «Урала» сейчас в будущем может рассчитывать на хорошие бонусы в случае перехода Каштанова в третий клуб.

Когда летом отдавали Алексея в аренду ориентировались не только на потенциальную выгоду, но и на интересы самого футболиста. Мы всегда думаем о своих игроках и если им представляется уникальный шанс, мы должны дать возможность им воспользоваться. Каштанов ведь заиграл в РПЛ, минуя ФНЛ.

Когда Леша уходил в Урал, мы с ним обсуждали его перспективы и установили цель в 10 голов в дебютный сезон в РПЛ. Он на правильном пути и стремительно движется к этой отметке. Желаю ему и «Уралу» дальнейшего роста, а нашему клубу новых трансферных удач», — сказал Зинин «СЭ».

Каштанов перешел в «Урал» из «Родины» на правах аренды летом 2022 года. В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 16 матчах РПЛ, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

РПЛ
ФК Родина
ФК Урал
Алексей Каштанов
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