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Сегодня, 12:20

«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в товарищеском матче

Мария Гусева
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«Урал» и «Зенит» сыграли вничью в товарищеском матче — 1:1. Встреча прошла в Дубае (ОАЭ).

Счет на 15-й минуте открыл полузащитник сине-бело-голубых Александр Ерохин. На 58-й минуте нападающий екатеринбургского клуба Алексей Каштанов сравнял счет.

Во вторник, 14 февраля, запланирован еще один товарищеский матч между «Зенитом» и «Уралом».

Сегодня, 6 февраля, сине-бело-голубые проведут еще одну товарищескую встречу против малайзийского «Джохора». Начало — 16.00 (мск).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. «Урал» располагается на 10-й строчке — 21 очко.

Товарищеский матч. Клубы

«Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
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