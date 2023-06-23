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Сегодня, 15:25

Ушел из жизни бывший тренер вратарей «Спартака» Юрий Перескоков

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей московского «Спартака», «Арсенала», «Уфы» и «Химок» Юрий Перескоков скончался в возрасте 60 лет, сообщается в Telegram-канале тульского клуба.

Причина смерти специалиста не уточняется.

«23 июня на 61-м году жизни скончался бывший тренер вратарей «Арсенала» и тренер вратарей академии ПФК «Арсенал». Ужасная новость... Совсем недавно, в мае, мы поздравляли Юрия Валентиновича с шестидесятилетним юбилеем. Он был полон жизненных сил и планов на будущее. Футболисты уважали его как профессионала, журналисты ценили как общительного человека и интересного рассказчика. «Арсенал» выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича Перескокова», — говорится в заявлении клуба.

В качестве футболиста Перескоков начал свою карьеру в ЦСКА и выступал только за дубль команды. Также он играл за кировское «Динамо», «Красную Пресню», «Нефтчи», «Факел», владикавказский «Спартак» и «Пахтакор» и нижегородский «Локомотив», в котором завершил карьеру в 1999 году.

После завершения карьеры Перескоков работал тренером вратарей в «Локомотиве» (Нижний Новгород), «Черноморце», «Спартаке», «Химках», астанинском «Локомотиве», брянском «Динамо», «Калуге», «Уфе» и «Арсенале».

Источник: https://t.me/pfcarsenaltula/6776
ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
ФК Химки
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