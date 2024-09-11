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Сегодня, 17:25

Уткин на правах аренды перешел в «Ахмат»

Алина Савинова
Даниил Уткин.
Фото ФК «Ахмат»
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«Ахмтат» объвил о переходе полузащитника «Ростова» Даниила Уткина на правах аренды до конца сезона. Ранее о трансфере 24-летнего футболиста в грозненский клуб сообщал «СЭ».

«Приветствуем Даниила снова в нашей дружной семье, желаем много голов, удачи и побед!» — говорится в заявлении грозненцев.

Уткин уже выступал за «Ахмат» в сезоне-2021/22. Тогда он забил 9 голов в 28 матчах РПЛ.

С июля 2022 года полузащитник играл за «Ростов». Он провел за клуб 73 матча, отметившись 4 голами и 17 результативными передачами во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Даниил Уткин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов

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