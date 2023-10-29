Уткин объяснил, почему считает Карпина идеальным тренером

Сегодня, 17:19
Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин признался, что считает Валерия Карпина идеальным тренером.
— Когда Карпин ведет диалог с игроком, то он больше мотивирует или устраивает разнос?
— Лично со мной спокойный диалог, не монолог. Мы нашли проблему и на данный момент ее решили, — приводит «РБ Спорт» слова Уткина.
— Для вас Карпин — это идеальный тренер?
— Да. Почему? После того, как я пришел в «Ростов», стал больше работать над тактическими моментами и другими нюансами. Долго рассказывать.
«Ростов» под руководством Карпина на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 16 очков за 13 туров.