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Сегодня, 17:19

Уткин объяснил, почему считает Карпина идеальным тренером

Алина Савинова
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Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин признался, что считает Валерия Карпина идеальным тренером.

— Когда Карпин ведет диалог с игроком, то он больше мотивирует или устраивает разнос?

— Лично со мной спокойный диалог, не монолог. Мы нашли проблему и на данный момент ее решили, — приводит «РБ Спорт» слова Уткина.

— Для вас Карпин — это идеальный тренер?

— Да. Почему? После того, как я пришел в «Ростов», стал больше работать над тактическими моментами и другими нюансами. Долго рассказывать.

«Ростов» под руководством Карпина на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 16 очков за 13 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/daniil-utkin-dlya-menya-karpin-e-to-ideal-ny-j-trener/
Валерий Карпин
Даниил Уткин
Футбол
ФК Ростов
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