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Уткин — о матче с ЦСКА: «Чем в таких условиях поможет красный мяч? Линий не было видно»

Алина Савинова
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Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин считает, что матч 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2) нужно было перенести.

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильнейшего снегопада. Вид Уткина в перерыве матча стал мемом — игрок вышел на интервью весь в снегу.

— Как был скорректирован план, когда узнали, что такие условия?

— Упростить игру, — приводит «РБ Спорт» слова Уткина.

—Ваш тренер возмущался, что игру решили проводить в таких условиях. Что делать?

— Переносить игру.

— А если некуда переносить?

— Как некуда переносить? У нас же нет еврокубков.

— Сегодня был красный мяч, неужели он не помог?

— А чем он поможет? Линий не видно.

Перед матчем главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не было смысла проводить игру в снегопад.

ЦСКА с 28 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. У «Ростова» 20 баллов и 10-я строчка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/daniil-utkin-chem-v-takih-usloviyah-pomozhet-krasny-j-myach-linij-v-matche-s-tsska-ne-by-lo-vidno/
Даниил Уткин
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ФК ЦСКА (Москва)
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