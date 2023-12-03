Уткин — о матче с ЦСКА: «Чем в таких условиях поможет красный мяч? Линий не было видно»

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин считает, что матч 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2) нужно было перенести.

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильнейшего снегопада. Вид Уткина в перерыве матча стал мемом — игрок вышел на интервью весь в снегу.

— Как был скорректирован план, когда узнали, что такие условия?

— Упростить игру, — приводит «РБ Спорт» слова Уткина.

—Ваш тренер возмущался, что игру решили проводить в таких условиях. Что делать?

— Переносить игру.

— А если некуда переносить?

— Как некуда переносить? У нас же нет еврокубков.

— Сегодня был красный мяч, неужели он не помог?

— А чем он поможет? Линий не видно.

Перед матчем главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не было смысла проводить игру в снегопад.

ЦСКА с 28 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. У «Ростова» 20 баллов и 10-я строчка.