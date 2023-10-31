Уткин уверен, что «Ростов» в этом сезоне будет в первой восьмерке

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин считает, что команда закончит сезон в первой восьмерке РПЛ.

«Тяжело ли даются выездные матчи? Да, конечно. Особенно с рождением сына, хочется видеть его и жену. Что поделать. Чем занимаемся в дороге? Лично я играю в карты. Попадем ли в этом году в пятерку? Сложный вопрос. Я думаю, в первой восьмерке будем, а там уже многое зависит от нас. Если мы так же будем играть, если нам будет везти, как в прошлом сезоне, то возможно», — приводит слова Уткина «РБ Спорт».

После 13 туров «Ростов» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).