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Сегодня, 15:07

Уткин уверен, что «Ростов» в этом сезоне будет в первой восьмерке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин считает, что команда закончит сезон в первой восьмерке РПЛ.

«Тяжело ли даются выездные матчи? Да, конечно. Особенно с рождением сына, хочется видеть его и жену. Что поделать. Чем занимаемся в дороге? Лично я играю в карты. Попадем ли в этом году в пятерку? Сложный вопрос. Я думаю, в первой восьмерке будем, а там уже многое зависит от нас. Если мы так же будем играть, если нам будет везти, как в прошлом сезоне, то возможно», — приводит слова Уткина «РБ Спорт».

После 13 туров «Ростов» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/daniil-utkin-rostov-v-e-tom-sezone-budet-v-pervoj-vos-merke/
Даниил Уткин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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