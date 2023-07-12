Утвержден состав правления РПЛ на сезон-2023/24

Сегодня, 14:27
РПЛ на общем собрании клубов утвердила состав правления лиги на сезон-2023/24.
Помимо президента РПЛ Александра Алаева и исполнительного директора лиги Сергея Чебана, в состав правления вошли генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов и президент «Урала» Григорий Иванов.
Правление — коллегиальный орган РПЛ для регулирования оперативной деятельности лиги и подготовки предложений общему собранию клубов.
Первый тур сезона-2023/24 в РПЛ состоится 23 июля.