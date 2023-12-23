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Сегодня, 16:17

Уваров оценил выступление «Динамо» в нынешнем сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Уваров, тренер вратарей «Маккаби» U19 (Тель-Авив) и бывший голкипер московского «Динамо», оценил выступление бело-голубых в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Команда прилично прибавила по сравнению с тем, что было в начале сезона. Думаю, что третье место — это по праву. «Динамо» на правильном пути. Хороший тренер. Но представляете, сколько они пропустили на последних минутах? Сколько бы у них уже очков было? Думаю, что в перерыве они поправят этот момент. Наверняка найдут еще какого-то защитника-иностранца. Кто из вратарей «Динамо» мне кажется предпочтительнее: Шунин или Лещук? Я вам честно скажу: не в восторге ни от того, ни от другого. Допускают ошибки. Не понимаю, в чем логика, что они меняют вратарей. Начал хорошо играть Лещук, выигрывали, опять поставили Шунина. Мне непонятна эта система. Они оба опытные вратари. Не думаю, что им нужно искать. Просто нужно доверить кому-то одному. Мне понравился Лещук в конце. Но у них нет стабильности. Если они займут третье место, это уже будет хорошо. А если получится еще выше, я только буду рад за родной клуб», — приводит слова Уварова «РБ Спорт»,

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 18 матчах. На первой строчке «Краснодар» (38), на второй — «Зенит» (36).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-uvarov-ya-ne-v-vostorge-ni-ot-shunina-ni-ot-leshhuka/
Александр Уваров
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ФК Динамо (Москва)
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