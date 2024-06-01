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Полузащитник ЦСКА Файзуллаев: «Очень много пишут из Узбекистана. Мне это нравится»

Владислав Корегин
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Узбекинстанский полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал о поддержке со стороны своих соотечественников.

20-летний игрок перешел в московскую команду летом 2023 года. Сумма его трансфера из «Пахтакора» составила 500 тысяч евро.

«Узбекистан всегда поддерживает своих легионеров и футболистов. Очень много пишут из Узбекистана. Мне это нравится. Но я не думаю, что являюсь самым известным футболистом из Узбекистана, есть другие игроки», — цитирует Файзуллаева ТАСС.

В сезоне-2023/24 Файзуллаев отыграл 32 матча за ЦСКА во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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