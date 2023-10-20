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Судейство

Сегодня, 13:42

В 12-м туре РПЛ пять арбитров обслужат по два матча

Александр Бобров
Шеф-редактор
Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Департамент судейства РФС объявил арбитров матчей 12-го тура чемпионата России. Сразу пять рефери — Андрей Фисенко, Рафаэль Шафеев, Роман Галимов, Виталий Мешков и Артур Федоров — в субботу и воскресенье будут работать на двух играх (каждый) и выполнять по разу функции ВАР и АВАР. Это уникальный случай.

Ни на один из матчей не назначены Павел Шадыханов, Артем Любимов, Василий Казарцев, Игорь Панин и Иван Сиденков.

Полный список назначений выглядит так:

21 октября

«Оренбург» — «Факел» — Сергей Карасев, ассистенты Алексей Лунев, Илья Елеференко, резервный Анатолий Жабченко, ВАР Артур Федоров, АВАР Валерий Данченко, инспектор Сергей Лапочкин;

«Рубин» — ЦСКА — Павел Кукуян, ассистенты Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов, резервный Сергей Цыганок, ВАР Андрей Фисенко, АВАР Рафаэль Шафеев, инспектор Александр Гвардис;

«Локомотив» — «Динамо» — Сергей Иванов, ассистенты Варанцо Петросян, Дмитрий Чельцов, резервный Ян Бобровский, ВАР Виталий Мешков, АВАР Роман Галимов, инспектор Сергей Зуев;

«Балтика» — «Краснодар» — Евгений Кукуляк, ассистенты Андрей Болотенков, Денис Березнов, резервный Роман Сафьян, ВАР Владислав Безбородов, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Андрей Бутенко;

22 октября

«Урал» — «Сочи» — Владимир Москалев, ассистенты Кирилл Большаков, Михаил Иванов, резервный Антон Фролов, ВАР Алексей Сухой, АВАР Александр Богданов, инспектор Сергей Мартынов;

«Спартак» — «Пари НН» — Алексей Амелин, ассистенты Игорь Князев, Владимир Миневич, резервный Евгений Буланов, ВАР Рафаэль Шафеев, АВАР Андрей Фисенко, инспектор Сергей Хральцов;

«Зенит» — «Крылья Советов» — Артем Чистяков, ассистенты Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе, резервный Сергей Чебан, ВАР Роман Галимов, АВАР Виталий Мешков, инспектор Эдуард Малый;

«Ростов» — «Ахмат» — Кирилл Левников, ассистенты Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин, резервный Николай Волошин, ВАР Евгений Турбин, АВАР Артур Федоров, инспектор Александр Гончар.

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