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В 2008 году Газзаев выгонял Игнашевича из ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий вспомнил, как экс-тренер армейцев Валерий Газзаев отобрал у Сергея Игнашевича капитанскую повязку.

Это случилось после того, как защитник спрятал весы для взвешивания, из-за которого игрокам команды не удавалось выспаться. В итоге капитанская повязка перешла к вратарю Игорю Акинфееву.

Игнашевич подробно рассказал о конфликте с Газзаевым в большом интервью «СЭ» для рубрики «Разговор по пятницам» в мае 2009 года.

«Валерий Георгиевич вспыльчивый человек, он 100% поменял бы свое мнение. На самом деле он не забрал повязку у Сергея, а выгнал из команды. И команда впряглась за Игнашевича. Мы все вместе — Игорь Акинфеев, я, Васин, то есть кто был уже постарше — пошли к Валерию Георгиевичу. Он всегда вспыльчивый человек. Но на тот момент Валерий Георгиевич уже успокоился и сказал, что тогда повязка перейдет к другому», — заявил Березуцкий в подкасте на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. Всего за московскую команду он провел 539 матчей, забил 46 голов и сделал 22 результативные передачи. Вместе с армейцами он пять раз становился чемпионом России.

Василий Березуцкий
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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